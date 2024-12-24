Mardin'de tabancalı pompalı tüfekli kavga! İki kişi feci şekilde yaralanırken şüpheliler ise aranıyor

Mardin'de sabah 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TABANCA VE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada 42 yaşındakii Harun Ç. ve 37 yaşındaki Nazım E. yaralandı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Harun Ç., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)