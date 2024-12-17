Mardin'de tarih yeniden yazılıyor... 12 bin yıllık dev taş blok ve uzun süre kullanılmış kamu binası ortaya çıktı!

Mardin'in Boncuklu Tarla'sında, 12 bin yıllık tarihin derinliklerinden çıkan inanılmaz bir keşif şok etkisi yarattı! Geçmişi Neolitik Çağ'a kadar uzanan alanda, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda işlenmiş bir taş blok (stel) ve çok sayıda ilginç buluntu ortaya çıkarıldı. Uzun süre kullanılan ve en az dört kez yenilenen bir kamu binası kalıntısı, bölgedeki medeniyetlerin izlerini derinlemesine aydınlatıyor.
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