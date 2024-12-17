HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mardin'de tarih yeniden yazılıyor... 12 bin yıllık dev taş blok ve uzun süre kullanılmış kamu binası ortaya çıktı!

Mardin'de tarih yeniden yazılıyor... 12 bin yıllık dev taş blok ve uzun süre kullanılmış kamu binası ortaya çıktı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 16:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Boncuklu Tarla'sında, 12 bin yıllık tarihin derinliklerinden çıkan inanılmaz bir keşif şok etkisi yarattı! Geçmişi Neolitik Çağ'a kadar uzanan alanda, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda işlenmiş bir taş blok (stel) ve çok sayıda ilginç buluntu ortaya çıkarıldı. Uzun süre kullanılan ve en az dört kez yenilenen bir kamu binası kalıntısı, bölgedeki medeniyetlerin izlerini derinlemesine aydınlatıyor.

Mardin'de tarih yeniden yazılıyor... 12 bin yıllık dev taş blok ve uzun süre kullanılmış kamu binası ortaya çıktı!

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu Mahallesi'nde 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Boncuklu Tarla'da yürütülen kazılarda 2 metre 20 santimetrelik işlenmiş taş blok bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Tarih Mardin bina keşif
En Çok Okunan Haberler
Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Tarihi camide mide bulandıran görüntü

Tarihi camide mide bulandıran görüntü

Sokak köpekleri her yeri sardı, dışarı çıkmaya korkuyorlar!

Sokak köpekleri her yeri sardı, dışarı çıkmaya korkuyorlar!

Ölen askerin yüzlerini mi yakıyorlar? Görüntüleri paylaştı

Ölen askerin yüzlerini mi yakıyorlar? Görüntüleri paylaştı

Toplu mezar bulundu: ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

Toplu mezar bulundu: ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.