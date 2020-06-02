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Mardin’de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 17:56 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda Lidyalılara ait tarihte kullanılan ilk para örneklerinden olan elektron sikke ile rulo şeklinde nadir bulunan Osmanlıca el yazması kitap, altın, gümüş ve bronz yüzük ile küpeler ele geçirildi.

Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda Lidyalılara ait tarihte kullanılan ilk para örneklerinden olan elektron sikke ile rulo şeklinde nadir bulunan Osmanlıca el yazması kitap, altın, gümüş ve bronz yüzük ile küpeler ele geçirildi. Tarihi eserlerin, ait olduğu dönemin en nadir eserleri olduğu öğrenildi.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığın önlenmesin yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce bir şahsın ikametine ve iş yerine düzenlenen operasyonda Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlerinin nadir eserlerinden, 1 adet tarihte kullanılan ilk para örneklerinden olan Lidya dönemine ait elektron sikke, 1 adet rulo şeklinde nadir bulunan Osmanlıca el yazması kitap, 33 adet altın, gümüş ve bronz sikke, 10 adet altın, gümüş ve bronz yüzük, 23 adet altın, gümüş ve bronz küpe, 4 metal mühür, 2 adet kolye ucu, 2 adet metal bilezik, 1 adet topraktan yapılmış pipo, 1 adet insan figürlü bronz heykel başı, 1 adet taş ikon, ele geçirildi.
Müze Müdürlüğünce eserlerde yapılan incelemede, tüm eserlerin tarihi eser niteliğinde olduğu ve ait olduğu dönemin en nadir eserleri olduğu öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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