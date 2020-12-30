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  4. Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

30.12.2020 19:00 | Son Güncelleme:
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Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve kasasında tarım işçileri bulunan kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada aracın kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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