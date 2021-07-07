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Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit

07.07.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de, Suriye sınırındaki devriye görevinde, askeri araca teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), şehit oldu.

Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit Mardin
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah topunun suyunu kurutsun belasını versin adi şerefsizler kurban olsunlar gencecik canlara
hain suriyelilerde Fethiye de Marmaris'te tatil yapsın
Hani evet verince terör biticekti tarih sizi effetmicek allah rahmet eylesin şehidimizi düşmanın yüzünü güldürmesin Allah

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