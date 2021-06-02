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Mardin'de uzun namlulu silahla saldırı! Baba hayatını kaybetti, oğlu ve yeğeni yaralı

02.06.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobilden uzun namlulu silahla ateş açılan Diyadin Acar (42) yaşamını yitirdi, oğlu Eser (5) ile yeğeni Nureddin (7) Acar da yaralandı.

Mardin'de uzun namlulu silahla saldırı! Baba hayatını kaybetti, oğlu ve yeğeni yaralı

Olay, öğle saatlerinde, kırsal Alibey Mahallesi'nin Kurudere mezrasında meydana geldi. Diyadin Acar, oğlu Eser (5) ve yeğeni Nureddin Acar (7) ile tarlaya giderken, otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Uzun namlulu silahın kullanıldığı saldırıda Diyadin Acar ile oğlu ve yeğeni yaralandı. Mezra sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa'daki Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mezrada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin silahlı saldırı

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