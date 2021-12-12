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Mardin'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti

12.12.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi Cahide Can (32), eşi Sabri Can (32) tarafından çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldüren şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayet zanlısı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Mardin'de vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi’nde Sabri Can (32) henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sırasında 4 çocuğunun annesi Cahide Can’ı pompalı tüfekle öldürüp izini kaybettirdi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cinayet zanlısı kocanın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, izine ulaştıkları Sabri Can'ı operasyonuyla ilçeye bağlı Yumurcak Mahallesi yakınlarında suç aleti pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

Öte yandan cinayet ile ilgili ulaşılan detaylarda ise çiftin 10 yıllık evli oldukları ve cinayetin çocukların göz önünde yaşandığı öğrenildi. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Mardin
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