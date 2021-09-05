Mardin’de vahşet! eşini üzüm bağına götürüp öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay, Savur ilçesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Abdulkadir P., 61 yaşındaki eşi Emine P.’yi üzüm bağına götürüp öldürdü.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak otopsi işlemleri yapılan Emine P., toprağa verildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Eşini öldürdükten sonra kaçan Abdülkadir P.’nin yakalanması için ise jandarma tarafından özel bir ekip oluşturulduğu öğrenildi. (İHA)



