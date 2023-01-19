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Mardin'de yabancı plakalı araca silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

19.01.2023 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Artuklu ilçesinde yabancı plakalı araca, gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır yaralandı.

Mardin'de yabancı plakalı araca silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Mardin'deki olay merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 2’sinin ağır yaralandığını belirledi.

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Hayatını kaybeden ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin silahlı saldırı

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