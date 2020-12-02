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Mardin'de yürek yakan olay! Koronavirüsten ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

02.12.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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Mardin'de yürek yakan olay! Koronavirüsten ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

Mardin'in Derik ilçesinde Fehmi Tekin (37), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin (40) ile yoğun bakım odasındaki camın arkasından görüşüp, helallik istediği belirtildi.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Tekin'e, bir süre önce belirti göstermesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Tekin, durumu ağırlaşınca 20 gün önce Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin ile görüştüğü belirtildi. Fehmi Tekin'in yoğun bakım odasınının cam bölmesinin arkasından kendisiyle görüşen eşinden helallik istediği ifade edildi.

Fehmi Tekin'in cenazesi, Derik Abdullah Akın Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

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(DHA)

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