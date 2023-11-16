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Mardin'deki bu köy keşfedilmeyi bekliyor! "Devletimiz hemen el atsa çok mutlu oluruz"

16.11.2023 17:53 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yurderi köyünde hüküm süren medeniyetlerden kalma tarihi yapılar, turizme kazandırılmayı bekliyor. Köy sakinlerinden Hasan Ortekin, "Keldani Kilisesi, mağaralar ve birçok tarihi yerimiz bulunuyor. Devlet yetkililerimizden buranın keşfedilmesini istiyoruz. Turistik açıdan önemli bir köy. Tarihi konum açısından devletimiz hemen el atsa çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Mardin'deki bu köy keşfedilmeyi bekliyor! "Devletimiz hemen el atsa çok mutlu oluruz"

Kızıltepe ilçesi Yurderi köyünde hüküm süren medeniyetlerden günümüze kalan mağaralar, su sarnıçları, kuyular, kilise ve kaya mezarları, turizme kazandırılmayı bekliyor. Köy sakinlerinden Hasan Ortekin, köyün tarihinin Mardin'den daha eski olduğunu belirterek, suyun bol olması nedeniyle eskiden beri köylerinin ilgi çektiğini söyledi.

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"DEVLET YETKİLİLERİMİZDEN BURANIN KEŞFEDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Köyün tarihçesinin çok eskilere dayandığını ifade eden Ortekin, "Keldani Kilisesi, mağaralar ve birçok tarihi yerimiz bulunuyor. Devlet yetkililerimizden buranın keşfedilmesini istiyoruz. Turistik açıdan önemli bir köy. Tarihi konum açısından devletimiz hemen el atsa çok mutlu oluruz. Zamanında köyümüzde bir sürü kavim yaşamış. Süryani ve Hıristiyan birçok vatandaşımız yılda iki kez burayı ziyaret ediyor, etraftaki kiliseleri keşfediyorlar. Tarih açısından köyümüz çok zengin bir köydür" dedi.

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Akdeniz ikliminin hakim olduğu bilinen Yurderi köyünde zeytin, arpa, mısır gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

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(İHA)

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