HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polisler varmış

Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polisler varmış

10.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurmak isterken üzerindeki bombayı patlatmaya çalışınca etkisiz hale getirdiği Suriye uyruklu teröristin hedefinde polislerin olduğu öğrenildi.

Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polisler varmış

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Teröristin hedefinde polislerin olduğu öğrenildi.

NOKTA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Suriye'de PKK/YPG kamplarında bomba eğitimi aldığı, terör örgütü adına ses getirici eylem yapmak üzerine Türkiye'ye gönderildiği değerlendirilen Ali Burhan (28) isimli Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı teröristin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Bazı kişilerin teröriste yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilirken, polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor. Teröristin üzerindeki 2,5 kilogram patlayıcının C-4'le güçlendirilmiş el yapımı bomba olduğu belirtildi.

Mardin'de canlı bomba son anda etkisiz hale getirildiMardin'de canlı bomba son anda etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacakYangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacak
Kısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladıKısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladı
İstanbul'da yeni tartışma: 38 lira hava parası mı?İstanbul'da yeni tartışma: 38 lira hava parası mı?
Anahtar Kelimeler:
Mardin Nusaybin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.