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Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Mardin'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen (37) de kurtarılamadı. Şehit güvenlik korucusu Ekmen’in babası Mehmet Ekmen’in de 26 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından 37 yaşındayken şehit edildiği öğrenildi.

Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Mardin’in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen ise yaralandı. Yaralı Ekmen, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Ekmen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

BABASIYLA AYNI YAŞTA AYNI TARİHTE ŞEHİT OLDU

Abdullatif Ekmen’in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Ekmen’in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Ekmen’in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

(DHA)

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