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  4. Mardin'deki feci kazadan yeni görüntüler! Sürüklenerek gelen araçtan kıl payı kurtuldu

Mardin'deki feci kazadan yeni görüntüler! Sürüklenerek gelen araçtan kıl payı kurtuldu

21.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan trafik kazalarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler katliam gibi kazanın boyutunu bir kez daha gösterdi. Kazadan kaçan vatandaşların panik anları ve yerde jeneratörle ilgilenen bir kişinin sürüklenerek hızla gelen araçtan kıl payı kurtulduğu an çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı trafik kazalarına ilişkin görüntüler, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İŞTE MARDİN'DEKİ KATLİAM GİBİ KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ!

Art arda yaşanan iki trafik kazasına ilişkin görüntüler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk kazaya ilişkin kayıtlarda, iki otomobilin akaryakıt istasyonuna geldiği, bu sırada bir aracın da sürüklenerek bu araçlara yaklaştığı ve toz bulutu oluştuğu görülüyor.

arabanın sürüklendiği an

Başka bir açıdan kaydedilen görüntüde ise sürüklenerek hızla gelen aracın yerde jeneratörle ilgilenen kişinin yanından hızla geçtiği, bu kişinin yolun kenarına kaçmayı başardığı ancak kaldırımda bekleyen bir kişiye aracın hızla çarptığı görülüyor.

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İkinci kazaya ilişkin kayıtlarda ise ilk kazada yaralananları kurtarmak için olay yerinde bulunanların freni patlayan tırın hızla yaklaştığını görerek kaçmaları yer alıyor.

koşuşturma

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Derik'te dün Üçyol mevkisinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki tır sürücüsünün tedavileri devam ediyor.

Kazanın meydana geldiği yol ulaşıma açılırken, bölgede bazı yol ve kaldırımların hasar gördüğü, tırın çarptığı bir kahvehanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin kaza
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