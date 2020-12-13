HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti

Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti

13.12.2020 13:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mardin'deki görüntü kirliliği tepki çekti

Farklı dil, din ve kültüre sahip insanların yaşadığı tarihi mekanlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Mardin'de evlerin damlarında bulunan çanak anten ve benzeri gereçlerin oluşturduğu görüntü kirliliğine çözüm bulunması istendi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kente gelen turistlerden de bu görüntü kirliği nedeniyle şikayetler aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma sıra dışı mimari yapıtlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm kentlerinden biri haline gelen Mardin'deki tarihi yapıtların çatı katlarında sonradan yapılan demirden derme çatma yapılar, çanak anten ve su depoları benzeri gereçlerin oluşturduğu görüntü kirliği tepkilere neden oldu.

281e8ab9b9fbe17f24f73c40431c3314

KENTE GELEN TURİSTLER DE ŞİKAYETÇİ

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kente gelen turistlerden de bu görüntü kirliği nedeniyle şikayetler aldıklarını söyledi. Kentte görüntü kirliliği oluşturan gereçlerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Güngör, tarihi yapılar arasında yükselen betonarme evlerinde de görüntü kirliliği oluşturduğunu ifade etti. Mardin'in görüntü kirliliğiyle ilgili belediyelere rapor hazırladıklarını anlatan Güngör, "Mardin medeniyetler şehridir. Birçok medeniyetleri barındırmış. Şu anda da medeniyetin beşiği diyebileceğimiz nadir şehirlerden biridir. Maalesef evlerin damlarında bulunan su depoları, anten gibi kirli görüntüler, doğal olarak gelen misafirlerimiz de fotoğraf çektiklerinde o karelerine yansıyor ve ciddi bir şekilde de olumsuz tepkiler de aldık. Bununla ilgili en büyük sıkıntılarımızdan biri betonarme yapılardır. Bütün çanak anten ve su depoları betonarme evlerdedir. Şu anda Mardin'de betonarme evler tarihi evlerle karıştığından çoğu için de yıkım kararı alınmış. Mardin şu anda dünyanın en popüler şehirlerinden biridir" dedi.

Kent sakinlerinden Basri Durmaz ise "Estetik olarak tarih kokan şehir, 'taş kent' diye adlandırdığımız Mardin'de yaşıyoruz. Onun mozaiğini bozan bu antenler, su depoları, demir ve alüminyumdan yapılan bazı şeyler görüntü kirliliği yaratmaktadır. İnsanların toplumsal bir şekilde duyarlılık göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Dehşete düşüren anlar kamerada! Neye uğradığını şaşırdıDehşete düşüren anlar kamerada! Neye uğradığını şaşırdı
Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ertelendi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Çalınan kuzularını getirene 15 Temmuz hatıra para koleksiyonunu verecek

Çalınan kuzularını getirene para koleksiyonunu verecek

Kağıthane'de markette silahlı soygun girişimi kamerada

Dehşete düşüren anlar kamerada! Neye uğradığını şaşırdı

Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı

Villayı talan eden hırsızlar suçüstü yakalandı

2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 'mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldı

2 aylık buzağıya cinsel saldırı için mahkemeden şoke eden karar

Taksim Meydanı turistlere kaldı

Taksim Meydanı kısıtlamada onlara kaldı

Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar!

Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.