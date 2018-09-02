Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin, valilik ve büyükşehir belediyesi öncülüğünde başlatılan turizm seferberliğinin meyvelerini almaya devam ediyor. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kentte, bu hareketlilik tam gaz devam ediyor. Tarihi yerleri gezmeye gelen turistler, kent merkezinin yanı sıra Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de yoğunluk oluşturdu. Merkezdeki yoğunluk nedeniyle araç park edilecek ve adım atılacak yer bile neredeyse kalmadı.

Yerli turist Seda Pilgir, Mardin’i çok beğendiğini belirterek, “Harika bir şehir, Dara’ya, Kasımiye Medresesi’ne ve birçok yere gittik. Gezimize devam ediyoruz. Mardin’i kesinlikle herkese öneriyorum. Gelenlerde iz bırakan ve bırakacak bir şehir” dedi.

"YOĞUNLUK NEDENİYLE ÇOK MUTLUYUZ"

Kentin tarihi yerlerinde sokak sanatçılığı yapan Seyfullah Yavuz, Mardin’i güzelleştirmek ve renk katmak için sokaklarda müzik yaptıklarını anlatarak, “Çok güzel tepkiler alıyoruz ve yoğunluk nedeniyle çok mutluyuz” diye konuştu.

Sokak sanatçısı İbrahim Yıldırım, kentteki yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, herkesi Mardin’e davet etti.