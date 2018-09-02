Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin, valilik ve büyükşehir belediyesi öncülüğünde başlatılan turizm seferberliğinin meyvelerini almaya devam ediyor. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kentte, bu hareketlilik tam gaz devam ediyor. Tarihi yerleri gezmeye gelen turistler, kent merkezinin yanı sıra Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de yoğunluk oluşturdu. Merkezdeki yoğunluk nedeniyle araç park edilecek ve adım atılacak yer bile neredeyse kalmadı.
Yerli turist Seda Pilgir, Mardin’i çok beğendiğini belirterek, “Harika bir şehir, Dara’ya, Kasımiye Medresesi’ne ve birçok yere gittik. Gezimize devam ediyoruz. Mardin’i kesinlikle herkese öneriyorum. Gelenlerde iz bırakan ve bırakacak bir şehir” dedi.
Kentin tarihi yerlerinde sokak sanatçılığı yapan Seyfullah Yavuz, Mardin’i güzelleştirmek ve renk katmak için sokaklarda müzik yaptıklarını anlatarak, “Çok güzel tepkiler alıyoruz ve yoğunluk nedeniyle çok mutluyuz” diye konuştu.
Sokak sanatçısı İbrahim Yıldırım, kentteki yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, herkesi Mardin’e davet etti.
Telkari satan Hasan Anuk, turizmin huzurla orantılı olduğunu anlatarak, “Mardin’de yer bulmak bile sıkıntılı. Özelikle 9 günlük bayram tatilinden sonra insanlar caddelerde konaklamak zorunda kalacaktı. Misafirleri evlerimize aldık. Otellerde yer yok. Çoğu kişi korkarak geliyor ama huzuru gördükten sonra biz Mardin’e geleceğiz diyen çok” ifadelerinde bulundu.
Esnaf Funda Aksan ise, “Mardin dünyada 3’üncü sit alanı olan bir şehir. Rüyaların şehri Mardin’e herkesi davet ediyoruz” dedi.
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