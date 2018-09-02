HABER

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Mardin'de kent merkezinin yanı sıra Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de yoğunluk oluşturdu. Merkezdeki yoğunluk nedeniyle araç park edilecek ve adım atılacak yer bile neredeyse kalmadı.

Mardin, valilik ve büyükşehir belediyesi öncülüğünde başlatılan turizm seferberliğinin meyvelerini almaya devam ediyor. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kentte, bu hareketlilik tam gaz devam ediyor. Tarihi yerleri gezmeye gelen turistler, kent merkezinin yanı sıra Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de yoğunluk oluşturdu. Merkezdeki yoğunluk nedeniyle araç park edilecek ve adım atılacak yer bile neredeyse kalmadı.

Yerli turist Seda Pilgir, Mardin’i çok beğendiğini belirterek, “Harika bir şehir, Dara’ya, Kasımiye Medresesi’ne ve birçok yere gittik. Gezimize devam ediyoruz. Mardin’i kesinlikle herkese öneriyorum. Gelenlerde iz bırakan ve bırakacak bir şehir” dedi.

mardinn

"YOĞUNLUK NEDENİYLE ÇOK MUTLUYUZ"

Kentin tarihi yerlerinde sokak sanatçılığı yapan Seyfullah Yavuz, Mardin’i güzelleştirmek ve renk katmak için sokaklarda müzik yaptıklarını anlatarak, “Çok güzel tepkiler alıyoruz ve yoğunluk nedeniyle çok mutluyuz” diye konuştu.

Sokak sanatçısı İbrahim Yıldırım, kentteki yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, herkesi Mardin’e davet etti.

"MİSAFİRLERİ EVDE AĞIRLIYORUZ"

Telkari satan Hasan Anuk, turizmin huzurla orantılı olduğunu anlatarak, “Mardin’de yer bulmak bile sıkıntılı. Özelikle 9 günlük bayram tatilinden sonra insanlar caddelerde konaklamak zorunda kalacaktı. Misafirleri evlerimize aldık. Otellerde yer yok. Çoğu kişi korkarak geliyor ama huzuru gördükten sonra biz Mardin’e geleceğiz diyen çok” ifadelerinde bulundu.

Esnaf Funda Aksan ise, “Mardin dünyada 3’üncü sit alanı olan bir şehir. Rüyaların şehri Mardin’e herkesi davet ediyoruz” dedi.

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Şehit Halisdemir'in adı ve fotoğrafıyla tantuni satışına tepkiŞehit Halisdemir'in adı ve fotoğrafıyla tantuni satışına tepki
Yangında evde mahsur kalan köpek için seferber oldularYangında evde mahsur kalan köpek için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin turist Midyat Nusaybin

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.