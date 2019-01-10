Mardin, Elazığ ve Siirt'te eğitime kar engeli

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki tüm okullar ile Elazığ'ın Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki 37 köy okulunda eğitime bir gün ara verildi.

Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki bütün okullarda 10 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Palu ve Karakoçan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime aynı gün ara verildiği belirtildi.

Bu kapsamnda, Palu'da 20 ve Karakoçan'da 17 köy okulunun da tatil edildiği ifade edildi.

Siirt'te ise Pervari Kaymakamlığı ve Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

