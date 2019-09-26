Mardin Emniyet Müdürü Onar’dan, şehit Kansuva için duygulandıran mesaj

Mardin Emniyet Müdürü iken Balıkesir Emniyet Müdürü olarak atanan Hasan Onar, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için mesaj yayımladı.

Mardin İl Emniyet Müdür Hasan Onar, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden 7 Eylül’de Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tufan Kansuva için mesaj yayımladı. Onar, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşim Tufan Kansuva, üzerine titrediğin bayrağın, kutsalın olan vatan toprağın, uğruna canını feda edecek kadar çok sevdiğin tüm değerlerin emin ellerde. Yine sakınmadın, çekinmedin, şehadete en önde gittin. Belki de hissettin. Dilinde düşürmediğin ’Şehitler Ölmez’ cümlesinde nail olmak istedin. Katıldığın bütün başarılı operasyonlarda her türlü tehlikeler atlattın, gazi oldun yine yılmadan devam ettin. Vatanın birliğine kasteden bölücü terörü burdu. Sana bu da yetmedi, memleketin dağlarında bile gezemeyecekler dedin, yine kutlu dava niçin yollara düştüm. Dağları karış karış gezdin. Dediğini yaptın oraları da dar ettin. Kader geldi çattı, birçok kez şehadetin güzelliğini gördüm, sonunda ona eriştin. Yüzünün güldüğünü mutlu olduğunu biliyorum. Kahramanlıkların bunu bize hep hatırlatacak. Allah şehadetini kabul ve makbul eylesin. Bizleri de bu şerefe erişmeye nail etsin. Geride bıraktığın emanetlerin bir ömür emanetimiz olacak için rahat olsun. Biz senden razıydık, sen de bizden razı ol. Hakkını helal et kardeşim. Mekanın cennet ruhun şad olsun."

Paylaşımda mesajın yanında 28 Ağustos tarihinde başlatılan Kıran-2 operasyonunda beraber çektikleri fotoğrafta yer aldı.



