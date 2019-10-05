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Mardin emniyeti DEAŞ’a göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Midyat ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 örgüt üyesi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre Mardin’in Midyat ilçesinde ikamette toplantı yapıldığı bilgisi üzerine gece geç saatlerde harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Mardin emniyeti DEAŞ’a göz açtırmıyor

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Midyat ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Mardin’in Midyat ilçesinde ikamette toplantı yapıldığı bilgisi üzerine gece geç saatlerde harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 DEAŞ terör örgütü üyesi göz altına alındı. Yapılan operasyonda biri Türk 3’ü Suriyeli DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen S.İ, B.İ, A.Y, İ.E.A isimli 4 kişi toplantı halindeyken gözaltına alındı. Şahısların Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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