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Mardin eski Vali Yardımcısı Ersöz, FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 21:58 | Son Güncelleme

MARDİN Vali Yardımcısı iken açığa alınıp, meslekten ihraç edilen Tolga Kamil Ersöz, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.

Mardin eski Vali Yardımcısı Ersöz, FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- MARDİN Vali Yardımcısı iken açığa alınıp, meslekten ihraç edilen Tolga Kamil Ersöz, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.
İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tolga Kamil Ersöz, geçen Ağustos 2016'da açığa alınıp, bir sonraki ay meslekten ihraç edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Ersöz, gözaltına alındı. Ersöz, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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