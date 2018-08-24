Mardin eski Vali Yardımcısı Ersöz, FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- MARDİN Vali Yardımcısı iken açığa alınıp, meslekten ihraç edilen Tolga Kamil Ersöz, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.
İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tolga Kamil Ersöz, geçen Ağustos 2016'da açığa alınıp, bir sonraki ay meslekten ihraç edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Ersöz, gözaltına alındı. Ersöz, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum