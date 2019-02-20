"Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" imzalandı

Kızıltepe Ticaret Borsasının "Yeni Hizmet Binası ile Modern Ticaret Borsası Altyapısının Kurulması" projeleri ile entegre bir şekilde üç bileşenden oluşacağını belirten Altındağ, "Bütçesi toplam 12 milyon lira olan proje kapsamında, modern gıda laboratuvarı, müzayede salonu, elektronik satış sistemi, eğitim ve konferans salonu ile dış ticaret destek merkezi kurulacak. Kurulan bu alanlarda eğitim faaliyetleri, iş güvenliği, dış ticaret, laboratuvar, müzayede sistemi, lisanslı depoculuk, laboratuvar akreditasyonu, yetkili sınıflandırıcı belgesi alımı hizmetleri verilecek." ifadelerini kullandı.

MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından 12 milyon lira yatırım bütçeli "Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" için imzalar atıldı.

Kentteki tarımsal ürünlerin doğru analizinin yapılması, şeffaf ticareti ile üretim ve ihracatının geliştirilmesi, sektörde katma değer sağlanması, bütün kesimlere fayda sağlayacak bir altyapının oluşturulması ve bu sayede bilgiye dayalı tarımsal ekonominin geliştirilmesinin projenin genel hedefini oluşturduğunu kaydeden Altındağ, şöyle konuştu:

"Mardin'de üretilen tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu ihraç edilmesine karşın ilde gıda analizine yönelik yeterli bir altyapı bulunmamaktadır. Ürünlerin ihraç edilmesi sürecinde kontrol aşamalarında yaşanan olası sorunlar ve yeniden analiz gerektiren durumlarda ciddi bekleme kayıpları oluşmaktadır. Ayrıca tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlamalarında geleneksel buğday pazarı uygulaması ile aracılara komisyon vermek suretiyle ciddi gelir kayıplarına maruz kaldıkları görülmektedir. Bu durum ürün ve fiyat dengesinin de kontrol edilememesine ve dönemsel manipülasyonlarla üretici çiftçileri tüccarlara bağlı hale getirmektedir."

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Şahin ise gıda analiz laboratuvarının bölgede önemli bir yeri olduğunu vurguladı.