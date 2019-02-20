HABER

"Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ: - "Bütçesi toplam 12 milyon lira olan proje kapsamında, modern gıda laboratuvarı, müzayede salonu, elektronik satış sistemi, eğitim ve konferans salonu ile dış ticaret destek merkezi kurulacak"

MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından 12 milyon lira yatırım bütçeli "Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" için imzalar atıldı.

DİKA'nın desteklediği, Mardin Hububat Merkezinin yer tahsisinde bulunduğu, Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından yürütülen proje için DİKA konferans salonunda imza töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, TRC 3 bölgesinde yatırımların hızla arttığını söyledi.

Kızıltepe Ticaret Borsasının "Yeni Hizmet Binası ile Modern Ticaret Borsası Altyapısının Kurulması" projeleri ile entegre bir şekilde üç bileşenden oluşacağını belirten Altındağ, "Bütçesi toplam 12 milyon lira olan proje kapsamında, modern gıda laboratuvarı, müzayede salonu, elektronik satış sistemi, eğitim ve konferans salonu ile dış ticaret destek merkezi kurulacak. Kurulan bu alanlarda eğitim faaliyetleri, iş güvenliği, dış ticaret, laboratuvar, müzayede sistemi, lisanslı depoculuk, laboratuvar akreditasyonu, yetkili sınıflandırıcı belgesi alımı hizmetleri verilecek." ifadelerini kullandı.

Kentteki tarımsal ürünlerin doğru analizinin yapılması, şeffaf ticareti ile üretim ve ihracatının geliştirilmesi, sektörde katma değer sağlanması, bütün kesimlere fayda sağlayacak bir altyapının oluşturulması ve bu sayede bilgiye dayalı tarımsal ekonominin geliştirilmesinin projenin genel hedefini oluşturduğunu kaydeden Altındağ, şöyle konuştu:

"Mardin'de üretilen tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu ihraç edilmesine karşın ilde gıda analizine yönelik yeterli bir altyapı bulunmamaktadır. Ürünlerin ihraç edilmesi sürecinde kontrol aşamalarında yaşanan olası sorunlar ve yeniden analiz gerektiren durumlarda ciddi bekleme kayıpları oluşmaktadır. Ayrıca tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlamalarında geleneksel buğday pazarı uygulaması ile aracılara komisyon vermek suretiyle ciddi gelir kayıplarına maruz kaldıkları görülmektedir. Bu durum ürün ve fiyat dengesinin de kontrol edilememesine ve dönemsel manipülasyonlarla üretici çiftçileri tüccarlara bağlı hale getirmektedir."

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Şahin ise gıda analiz laboratuvarının bölgede önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Proje ile tarım ve gıda ürünlerinin katma değerinin arttırılmasını hedefledikleri dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Projeyle, çiftçilerin kaliteli ürün üretme eğilimlerinin ve iştahlarının artırılması, tüccar ve tarımsal ürün tedarikçilerinin kaliteli ürüne erişimlerinin artırılması, ürün kalite, fiyat dengesinin bulunması, yerel gıda üreticilerinin kalite kontrolü yapılmış ürünler kullanması, yerelde üretilen ürünlerin coğrafi işaretli olarak daha katma değerli hale gelmesi, tüketicinin daha kaliteli ürünlere dolaylı olarak erişiminin sağlanması, bölgede üretilen tarım ve gıda ürünleri için alternatif pazarlar oluşturulması ve bu pazarlara erişimin geliştirilmesi, bölgede borsacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, bölgede lisanslı depoculuk faaliyetlerinin geliştirilmesi ve e-pazar faaliyetlerine geçiş sağlanması amaçlanmaktadır. Bize destek veren tüm bileşenlere ve Dicle Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz."

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedi bulunduManyas Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedi bulundu
Azap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildiAzap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DİKA Hububat Merkezi Kızıltepe Ticaret Borsası mardin Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.