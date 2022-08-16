HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin ile Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Mardin ile Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

16.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin ve Hakkari'de toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Mardin ile Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina ve kuruluşların çevresi, umuma açık alanlar, istirahat ve dinlenme amacıyla kullanılan park ve bahçelerde sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen eylem ve etkinliklerde bu eylem ve etkinliği düzenleyenlerle civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğabildiği belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliğin izne bağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde valilik ve kaymakamlıklara 2 iş günü öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi ve benzeri eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinlikler il sınırları içerisinde 17 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren 31 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'a kadar yasaklanmıştır."

HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan bir açıklama da Hakkari Valiliğinden geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 17.08.2022 tarihi saat 00.01’den 31.08.2022 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA-AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok savunma! 'Ortada cinayet filan yok'Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok savunma! 'Ortada cinayet filan yok'
Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...Kadınları taciz etti, tepki gösterene ise...
Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Aday netleşiyor! Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi...

Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"

Türkiye'yi ağlatan acı! "Sırtıma tekme ata ata son nefesini verdi"

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması! Camiye kayıtlı telefondan...

İlginizi Çekebilir

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.