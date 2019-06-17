HABER

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 01:08 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sakinleri mahallenin huzur ve güvenini sağlayan jandarma mensuplarının 180.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sakinleri mahallenin huzur ve güvenini sağlayan jandarma mensuplarının 180. Kuruluş yıl dönümünü kavga ihbarı ile kutladı.
Kavga ihbarına gelen jandarma mensupları havai fişekleri ve Türk bayrakları ile karşılanırken en büyük asker bizim asker sloganları atıldı.
Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü Jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kutladı.
Akşam geç saatte mahallede bir araya gelen Ortaköy’ün çocuk, yaşlısı ve genci Jandarma ekiplerine önce yaralıların olduğu kavga ihbarını yaptı, ardından kavgayı ayırmaya gelen jandarma ekibini Türk bayrakları ve havai fişekler ile karşıladı.
Mardin’in Ortaköy ilçesinde bir ilke imza atan mahalle sakinleri olay yerine gelen jandarma ekipleri için 180. Kuruluş yıl dönümüz kutlu olsun yazılı pasta hazırladı.
Kavga ihbarına gelen ve kendileri için hazırlanan sürprize şaşıran ekipler Jandarma teşkilatı adına vatandaşları bu duyarlı ve sevgi dolu davranışları için teşekkür ederek bölgede huzur ve güvenin devam etmesi için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini belirterek teşekkür ettiklerini ilettiler.
İhlas haber Ajansı muhabirine konuşan Mardin Ortaköy Gülharin sosyal medya sayfası yöneticisi ve Mahalle sakini Sıraç Çavuş Ortaköy’de Dev Türk bayrağını dalgalandırmanın gurunu yaşadıklarını ifade ederek “ Ortaköy devletçiliği ve milliyetçiliği ile bilinen Mardin ilimizin mahallesi. Mahallemiz jandarma bölgesinde. Her an yanımızda olan Jandarma görevlileri bizler için gece gündüz fedakarlıkla çalışmakta. Mahallemiz Suriye sınırına da 25 kilometre uzaklıkta. Bizler için canı pahasına gece gündüz çalışan Jandarma mensuplarımızı gerçek bir kavga için değil 180. Kuruluş yıl dönümü olan teşkilatlarının ve kendi günlerini kutlamak için mahalle sakinleri ile böyle bir organizasyon düzenledik. Saolsunlar hoşgörü ile karşıladılar. Jandarmada görev yapan tüm mensuplarının bu günlerini kutluyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.
Kutlamaların ardından Jandarma teşkilatının logosunun ve 180 . Kuruluş Yıl dönümünüz kutlu olsun yazılı pastayı keserek jandarma ekiplerine görevlerinde başarılar dilediler.

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

AA'dan seçim gecesi yaşananlar ile ilgili flaş açıklama! İmamoğlu'na böyle cevap verdiler!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

Türkiye, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na kilitlendi!

Türkiye ekran başına kilitlendi!

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.