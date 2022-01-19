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Mardin, Karaman, Osmaniye ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Mardin, Karaman, Osmaniye ve Sakarya'da okul var mı?

19.01.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde tatil haberleri son 2 gündür peş peşe geliyor. Soğuk hava ve şiddetli kar yağışı ülkenin birçok ilinde etkili oldu. Bununla beraber Mardin, Karaman, Osmaniye ve Sakarya'da okulların tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki Mardin, Karaman, Osmaniye ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

Mardin, Karaman, Osmaniye ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Mardin, Karaman, Osmaniye ve Sakarya'da okul var mı?

Soğuk hava günlerdir etkisini sürdürüyor. Mardin, Karaman, Osmaniye ve Sakarya Valilikleri, yarın (20 Ocak Perşembe) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin akıllarda oluşan soru işaretlerini sildi. Peki Mardin, Karaman, Osmaniye ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar...

MARDİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin Valisi Mahmut Demirbaş, il genelinde okulların 20 Ocak 2022'de tatil olacağını bildirdi. Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında yarın eğitim verilmeyecek. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil olduğu kaydedildi.

OSMANİYE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde buzlanma ve don tehlikesine karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle ilçemiz genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 20.01.2022 günü yüz yüze eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir”

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 20 Ocak'ta ara verildiğini açıkladı. Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Sakarya Karaman Osmaniye
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