Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Haziran günü güvenlik güçlerince Nusaybin ilçesi kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyon kapsamında, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet M16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir” denildi.

Vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

