Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Mardin merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, aralarında iş adamları ve gazetecilerin bulunduğu 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında FETÖ’ye finansal kaynak sağlayan iş adamları ile gazetecilerin bulunduğu şahısların yakalanması için Mardin merkezli Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya’da 19 şüphelenin yakalanması yönelik operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

