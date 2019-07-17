HABER

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ya yönelik yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci ve iş adamların da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ya yönelik yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci ve iş adamların da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden A.K., M.K., H.Ç. Mardin’de, Ö.G. Kütahya’da, M.D., M.O. Şanlıurfa’da, N.A. Malatya’da, S.D. Ankara’da ve S.G. ise Yozgat’ta gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
DEAŞ’lı kadınların Fransa’dan Suriye’ye pikapla yolculuğu deşifre olduDEAŞ’lı kadınların Fransa’dan Suriye’ye pikapla yolculuğu deşifre oldu
Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 8 yaralıTekirdağ’da 2 ayrı kaza: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.