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Mardin merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:00 | Son Güncelleme

MARDİN merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise aranıyor.

MARDİN,(DHA)- MARDİN merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise aranıyor.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik Mardin merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Denizli'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Mardin'e getirilen şüpheliler sorgulanırken aranan 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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