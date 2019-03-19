Mardin merkezli 3 ilde terör operasyonu: 25 gözaltı

Mardin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mardin’in Artuklu-Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri ile Batman ve Diyarbakır’da terör örgütü PKK-KCK’ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda PKK/KCK terör örgütünün KCK sistemine bağlı olarak özerklik ve öz yönetim amaçlı oluşturulan Artuklu Kent Meclisi ve mahalle meclisleri içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ayrıca söz konusu meclislerin oluşturulmasında sorumlu düzeyde yer alan ve kadro tabir edilen şahıslardan oldukları anlaşılan ve aralarında HDP, DBP il yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

