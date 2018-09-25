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Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 22:59 | Son Güncelleme

"Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla gençler için tehdit oluşturan uyuşturucu madde ticaretini yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarının tespit edilmesi amacıyla Mardin merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda, kullanıma yönelmiş şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen "torbacı" olarak adlandırılan 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, aramalarda 20 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 5 zanlının işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği, 4'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 1'inin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı aktarıldı.

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Mardin'de operasyonlar uyuşturucu

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