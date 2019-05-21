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Mardin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yasa dışı bahis soruşturması kapsamında suça aracılık eden, imkan sağlayan, oynatan ve bulaşan şahısların deşifresine yönelik Mardin, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Mardin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yasa dışı bahis soruşturması kapsamında suça aracılık eden, imkan sağlayan, oynatan ve bulaşan şahısların deşifresine yönelik Mardin, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında kuvvetli şüphe bulunan O.B., T.C., S.T., O.Ç., S.G., A.G., N.Ç., M.F., H.T., H.T., H.İ.M., M.E.M., O.T., U.S., T.B.C, O.Ö., C.P., Y.K.’nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alınırken 2 zanlının yakalanması çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

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