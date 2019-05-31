Mardin merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama 

MARDİN, (DHA)- MARDİN merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen Mardin ve 3 ildeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

