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Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Elazığ, Diyarbakır, Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Mardin merkezli Diyarbakır, Elazığ ve Kayseri’de düzenlenen operasyonda 3 şahıs 27 Şubat tarihinde gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Elazığ, Diyarbakır, Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Mardin merkezli Diyarbakır, Elazığ ve Kayseri’de düzenlenen operasyonda 3 şahıs 27 Şubat tarihinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan İŞKUR personeli M.N. ile Mardin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile ihraç edilen A.Y ve Mardin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen K.K. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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