Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

MARDİN, (DHA)- MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu oldukları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde 'Örgüt içerisinde sorumlu olan' şeklinde konumlandırılmış 6 şüpheliye yönelik dün Mardin merkezli 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Batman'da Mesut S., Denizli'den Ramazan K., Mardin'de Yasin D., Halil İbrahim Y. ve Cuma B. isimli 5 şüpheli Kom Şube Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanmasının ardından bugün Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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