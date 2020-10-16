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Mardin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 19:58 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda aralarında doktor ve öğretmenin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda aralarında doktor ve öğretmenin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Mardin merkezli toplam 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu polislerin eşlerinden sorumlu ’mahrem abla’ olarak faaliyet yürüten ve diğer şahıslara ait telefon hatları üzerinden ByLock kullandığı tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından adli makamlara sevk edildi.

Aralarında aktif çalışan bir doktor ve özel sektörde öğretmen olan şahısların da bulunduğu 3 şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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