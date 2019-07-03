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Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş 6 polis gözaltına alındı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde ’örgüte bağlı’ şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş 6 polis gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde ’örgüte bağlı’ şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, Mardin, Trabzon, Adana, Konya, İstanbul ve Gaziantep’te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda H.Ş., M.K., İ.Ş., E.A., M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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