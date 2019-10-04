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Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mardin, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.K, J.O.H, M.T, İ.G, S.A, M.E.T, yakalandı.

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY mardin

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