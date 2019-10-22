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Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda polislik mesleğinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Mardin merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda polislik mesleğinden ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde ’Örgüte bağlı’ şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şüpheliye yönelik 22 Ekim saat 06.40’da Mardin merkezli eş zamanlı operasyonda, M.A. Konya’da, G.Y.T. Antalya’da, A.E. Hatay’da, H.Ö. Elazığ’da, B.Y. Bursa’da, Ö.C. ve F.K. ise Mardin’de yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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