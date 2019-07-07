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Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mardin, Trabzon, Adana, Konya, İstanbul, Gaziantep’te 3 Temmuz’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mardin, Trabzon, Adana, Konya, İstanbul, Gaziantep’te 3 Temmuz’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunarak gözaltına alınan 6 şüpheli, Mardin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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