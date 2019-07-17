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Mardin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

MARDİN merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne(FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.  Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- MARDİN merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne(FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilerin önceden belirlenen adreslerinde operasyon düzenledi. Mardin, Yozgat, Van, Kütahya, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler A.K., M.K., Ö.G., M.O., N.A., S.D., H.Ç., S.G. ve M.D. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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