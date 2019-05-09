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Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 08:57 | Son Güncelleme

Mardin merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, meslekten ihraç edilen B.T, H.A, A.M.C, C.İ, H.B, S.D, S.B, S.A, S.E, O.Ö, Y.Ö ve R.B gözaltına alındı.

Mardin'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
mardin FETÖ

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