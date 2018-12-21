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Mardin merkezli FETÖ operasyonunda 18 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

MARDİN merkezli 13 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Mardin merkezli FETÖ operasyonunda 18 tutuklama

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN merkezli 13 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli 13 ilde belirlenen çok sayıda adrese polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki ayrı operasyonda adreslerinde arama da yapılan 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mardin merkezli FETÖ operasyonunda 18 tutuklamaMardin merkezli FETÖ operasyonunda 18 tutuklama

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