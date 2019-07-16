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Mardin merkezli FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

MARDİN merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 19 kişi için operasyon başlatıldı.

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- MARDİN merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 19 kişi için operasyon başlatıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ya yönelik yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyonlar sürüyor.

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