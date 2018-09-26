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Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 11:01 | Son Güncelleme

Dört ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, emniyet personeli iken görevinden ihraç edilen, örgütün dijital arşivinde "örgüt içerisinde sorumlu" gösterilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin merkezli 4 ilde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mücahit A. İzmir'de, Ramazan A. Ankara'da, Halil İ.Y Mersin'de ve Özcan D. Balıkesir'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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