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Mardin Müze Müdürü görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

MARDİN Müze Müdürü Nihat Erdoğan, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca görevinden alındı.

Mardin Müze Müdürü görevden alındı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Müze Müdürü Nihat Erdoğan, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca görevinden alındı.
Mardin'de hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan, görevinden alındı. Mardin Valiliği’ne yapılan ihbarda Mardin İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen valilik, iddialar üzerine konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirmesiyle müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yolsuzluk, zimmete para geçirme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Ilısu ve Dara Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazılarına ayrılan ödeneklerde usulsüzlük iddialarıyla ilgili rapor hazırladı. Hazırlanan raporun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın görevinden alınarak, müze müdürlüğü emrine verildi. Mardin Müze Müdürlüğü'ne ise sanat tarihçisi Mehmet Deniz’in atandığı bildirildi.

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