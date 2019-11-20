Mardin Ovasında Akdeniz iklimi meyveleri yetiştiriyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçi Tahir Erkan, 5 dekar arazide kurduğu koleksiyon bahçesinde daha çok Akdeniz ikliminde yetişen muz ve turunçgil yetiştiriyor.

Çiftçi Erkan, Antalya'daki seralarda bir süre çalıştan sonra yaklaşık 15 sene ayrı kaldığı memleketi Kızıltepe ilçesinin Örencik köyüne döndü.

Mardin Ovasında kullanılmayan 5 dekar arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle koleksiyon bahçesi oluşturan Erkan, 7 yıl önce muz, portakal, greyfurt, limon gibi meyveler yetiştirmeye başladı.

Her bir ürün için 3-4 ağaç dikerek deneme üretimi yapan Erkan, geçen sene sadece bir ağaçtan yaklaşık 50 kilogram muz, 10 kilogram da portakal ve limon üretti. Erkan, bu yılki rekolteden de umutlu.

Deneme üretimine ilişkin açıklama yapan Erkan, Antalya'dan döndüğü köyünde beraberinde getirdiği portakal, mandalina, limon, greyfurt ve muz fidelerini diktiğini söyledi.

Erkan, 7 yıldır her sene ağaçların meyve verdiğini ifade ederek, "Antalya'dan geldim, bahçe kurdum. Akdeniz iklimine uyun ne eksen yetişiyor. Her şey ekebiliyoruz burada. Burada güneş daha sıcak olduğu için aroması daha güzel oluyor. Mükemmel aroması var meyvelerin." dedi.