HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MARDİN SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023: Mardin ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023: Mardin ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te

27.05.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin seçim sonuçları ve oy oranlarına dair araştırmalar giderek yoğunlaştı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50+1’e ulaşamamasının ardından seçimler ikinci tura kaldı. Yarın sandık başına gidecek olan adaylar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim yaparak 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçları anbean Mynet'te olacak.

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023: Mardin ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te

Mardin 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları merak ediliyor. Milyonlarca seçmen, YSK'nın belirlediği okullarda ve kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanmak için yarın yeniden sandık başına gidecekler. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sonuçları il il olarak açıklanmaya başlanacak.

Mardin'in ilçeleri olan Artuklu seçim sonuçları, Dargeçit seçim sonuçları, Derik seçim sonuçları, Kızıltepe seçim sonuçları, Mazıdağı seçim sonuçları, Midyat seçim sonuçları, Nusaybin seçim sonuçları, Ömerli seçim sonuçları, Savur seçim sonuçları ve Yeşilli seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte liderlerin oy kullanacağı iller!İşte liderlerin oy kullanacağı iller!
Gabar Dağı'ndan sevindiren haber! 'Yoğun bir petrol çıktı'Gabar Dağı'ndan sevindiren haber! 'Yoğun bir petrol çıktı'
ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları mardin seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Dolar ve altın fiyatlarında ‘Pazartesi sendromu’

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Sinan Oğan'dan dikkat çeken sözler! 'MHP'nin, sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de...'

Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…

Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…

Canlı yayındaki diyalog gündem yarattı! CHP'li Erkek ısrarla o ifadeyi kullanmadı

Canlı yayındaki diyalog gündem yarattı! CHP'li Erkek ısrarla o ifadeyi kullanmadı

İlginizi Çekebilir

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.