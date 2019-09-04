Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıtlarla uğurlandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin 7 aylık hamile eşi Fatma Acar ‘Kızını kucağına alacaktın’ diyerek ağıtlar yaktı.

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerin Tavuklu Mahallesi mevkiinde önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar için tören düzenlendi. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kamu kurum müdürleri ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Salih köyünde düzenlenen törende, Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Salihköy Mahallesi Camii’ne getirilerek katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından öğle namazı sonrası kıldırılan cenaze namazında binlerce vatandaş şehit asker için saf tuttu. 7 aylık hamile olan 23 yaşındaki Fatma Acar, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Fatma Acar, "2 ay sonra kızına kavuşacaktın. Seni kızından kopardılar” şeklinde ağıtlar yakarak terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Törende vatandaşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıtlar yaktı.

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın annesi Derya babası Alaaddin Acar ise, oğullarının tabutu başında durarak Mardin Valisi Mustafa Yaman’dan Türk bayrağını teslim aldı.

Şehit Uzman Mehmet Acar’ın naaşı daha sonra götürüldüğü Ömerli ilçesine bağlı Salihköy Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılan binlerce kişi “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.