MARDİN SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 1.837Toplam Seçmen : 484.657Açılan Sandık : 1.044Açılan Sandık Oranı : % 56,83Kullanılan Oy : 209.453Geçerli Oy : 203.657Katılım Oranı : % 78,39
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPAHMET TÜRK% 51,42104.715AK PARTİMEHMET VEJDİ KAHRAMAN% 42,0685.667DİĞER% 1,853.761CHPSÜLEYMAN SARI% 1,843.754İYİ PARTİTUNA IŞIKHAN% 1,072.181SAADET PARTİSİMEHMET ALİ KILIÇ% 1,042.128DPDAVUT TURGAY% 0,2398DSPÖZKAN KÜRŞAD ERDUR% 0,12236BTPAHMET ZEKİ TÜRKÖZ% 0,1206ABDULKADIR DEMİRABDULKADIR DEMİR% 0,09190TKPMURAT HİÇBEZMEZ% 0,08172ABDURRAHMAN UNCUABDURRAHMAN UNCU% 0,08166VATAN PARTİSİCAFER HACİKADİROĞULLARI% 0,0483* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 64,09Katılım Oranı : % 77,7
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİABDÜLKADİR TUTAŞI% 55,4827.715HDPNURETTİN TURĞAY% 36,3618.165CHPVEYSİ KARA% 2,321.161İYİ PARTİVEJDİ BİLEK% 1,61806SAADET PARTİSİABDULLAH AKGÜÇ% 1,2600DPNURULLAH ÇOKAN% 1,1551DİĞER% 0,96480BBPMEHMET KIZILBOĞA% 0,82411BTPMUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK% 0,1364DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 10,53Katılım Oranı : % 86,66
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPAHMET İNCİ% 56,18309AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 39,45217HÜSEYİN DEMİRTAŞHÜSEYİN DEMİRTAŞ% 3,2718CHPMUHAMMED GÜNEL% 0,734SAADET PARTİSİİDRİS YÜCEL% 0,181İYİ PARTİSEYFEDDİN DOĞAN% 0,181DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 68,06Katılım Oranı : % 85,51
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMÜLKİYE ESMEZ% 67,5612.995AK PARTİŞEYHMUS NECİMOĞLU% 29,835.737CHPORHAN ÇAPLIK% 1,91368DİĞER% 0,3873SAADET PARTİSİSERDAR YAVUZ% 0,1937BTPSEYDİ AHMET KARACA% 0,1121MUHİTTİN ECERMUHİTTİN ECER% 0,023KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 43,73Katılım Oranı : % 81,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPNİLÜFER ELİK YILMAZ% 65,2228.487AK PARTİŞUKRÜ CEVHEROĞLU% 30,2413.207CHPMEHMET YUSUF TAŞKIN% 1,86811İYİ PARTİEKREM AYAR% 0,87382DİĞER% 0,69301SAADET PARTİSİÖMER ÇİFÇİ% 0,62273ŞEYHMUS ÜNALŞEYHMUS ÜNAL% 0,27120DPMEHMET DİCLE% 0,1668BTPMUHAMMET ABDULKADİR KURT% 0,0731MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 51,09Katılım Oranı : % 83,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPNALAN ÖZAYDIN% 56,344.525AK PARTİİBRAHİM ATLI% 36,482.930CHPADEM DENLİ% 4,36350SAADET PARTİSİŞEYHMUS ÖZKAN% 1,26101İYİ PARTİHASİP EROL% 1,1592DİĞER% 0,3730BTPNUREDDİN BALCI% 0,054MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 82,45Katılım Oranı : % 67,91
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 60,322.222HDPOSMAN DEMİRCİ% 36,6413.502FAHRETTİN YAŞARFAHRETTİN YAŞAR% 1,1407CHPİDRİS TAŞ% 0,52191İYİ PARTİABDULCELİL DEMİR% 0,44164SAADET PARTİSİABDULAZİZ ALTEKİN% 0,43160DİĞER% 0,2487DPMUHAMMED ŞİRİN ŞAHİN% 0,1554BTPDURAN GÖRKAN% 0,1452BBPMEHMET KOÇ% 0,0415NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 56,28Katılım Oranı : % 74,88
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPSEMİRE NERGİZ% 75,0218.992AK PARTİMEHMET HADİ HAMİDİ% 20,55.190CHPŞEYHMUS DOĞAN% 2,96750SAADET PARTİSİAHMET İLETMİŞ% 0,59149DİĞER% 0,58146BBPADNAN BAĞIŞ% 0,2460BTPADEM KARADAĞ% 0,1230ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 84,48Katılım Oranı : % 82,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 61,053.866HDPCUMA TURĞAY% 28,151.783SAADET PARTİSİSERVET CEMİLOĞLU% 10,07638CHPŞAKİN ALTUNDAĞ% 0,4126İYİ PARTİRIDVAN ÖZOĞURLU% 0,2415ŞEYHMUS KAYAŞEYHMUS KAYA% 0,053BTPBÜNYAMİN KARADUMAN% 0,021BBPÖMER İMAMOĞLU% 0,021SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 59,15Katılım Oranı : % 96,97
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİOĞUZHAN SÖNMEZ KAYA% 33,243.181DİĞER% 30,762.944HDPGÜLİSTAN ÖNCÜ% 30,642.933ABBAS OĞUZABBAS OĞUZ% 3,92375CHPŞÜKRÜ ADAL% 0,7875İYİ PARTİHIDIR IRGAT% 0,4846BTPYUNUS DÜŞEN% 0,088SAADET PARTİSİŞEYHMUS ÖKMEN% 0,077BBPŞEYHMUS MEMİŞ% 0,022YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,75Katılım Oranı : % 83,11
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 52,53.362SAADET PARTİSİENVER SAĞLAM% 47,243.025BTPTAMER BOZTEPE% 0,2717

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