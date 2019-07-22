HABER

Mardin Valiliğinden ’İmar Planı Usulsüzlüğü’ haberlerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:51 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ’İmar Planı Usulsüzlüğü’ haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, basına yansıyan yanıltıcı haberlerin iftira boyutunu aştığını bildirdi.Mardin Valiliği, kayyum dönemindeki imar planları ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Mardin Valiliği, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ’İmar Planı Usulsüzlüğü’ haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, basına yansıyan yanıltıcı haberlerin iftira boyutunu aştığını bildirdi.
Mardin Valiliği, kayyum dönemindeki imar planları ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, imar planlarındaki halihazır harita eksikliği, jeolojik etütlerin bulunmaması, kamulaştırma ve özel mülkiyet davalarında çözüm oluşturmak, şehirlerin gelişmesi açısından yeni yapılaşma koşullarının ortaya çıkması ve terör örgütlerinin imarsız alanlarda hareket kabiliyetinin artması sebebiyle Mardin’in Kızıltepe, Derik, Nusaybin, Mazıdağı, Dargeçit, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde 3 Nisan 2018 tarih ve 2018/210 sayı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile ilave revizyon imar planları çalışmaları başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu karara istinaden her ilçenin ilave revizyon imar planları ihale edilmiştir. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili tüm kurumlardan ve ilçe belediyelerinden kurum ve belediye görüşleri istendi. İmar Kanunu’nun 8. maddesine göre imar planları onaylandıktan sonra herkesin görebileceği şekilde hem Mardin Büyükşehir Belediyesinde hem ilçe belediyelerinde ve hem de belediye web sitesinde eş zamanlı olarak ilan edilmiş ve askı süreci başlatılmıştır. Askı sürecinde gelen itiraz dilekçeleri meclis ve encümen tarafından teknik rapora bağlı olarak değerlendirilmiş olup her itiraz dilekçesine ayrı ayrı gerekçeleri ile cevap verilmiştir. İtiraz sonucu yönetmelik gereği ikinci askı yani kesin plan süreci başlamış olup, askıda 1 ay süre ile ilan kalmış tutanakla belirlenmiştir. Her kurumun görüşleri dijital ortamda Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına ulaşmış olup, her kurumun kendi projelerinin olduğu güzergahları ve alanları imar planına işlenerek herhangi bir proje engelleyici durum asla oluşmamıştır. İhale ve revizyon imar planlarına ilişkin dosya Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında mevcuttur ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişleri tarafından incelenmiştir. Her aşaması mevzuata uygun olarak yapılan bu çalışmalara ilişkin son zamanlarda örgüte müzahir sitelerde olumsuz, terörle mücadele ve kayyum çalışmalarını etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya ve karalamaya yönelik haberler çıkmaktadır. Bu haberlerin amacı rant oluşturma, terör örgütüne kaynak sağlama, bölgede terörle mücadele ve terörün önlenmesine yönelik yapılan faaliyetleri engellemeye çalışma ve teröre destek verenleri yeniden güçlendirmeye yöneliktir."

Kurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendiKurban Bayramı öncesi tamamlanacak! Havadan böyle görüntülendi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi akınıTuz Gölü'ne ziyaretçi akını
Şile'de orman yangını (Geniş Haber)Şile'de orman yangını (Geniş Haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki teröristler...

İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Pençe -2 Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlık'tan Pençe 2 Harekatı açıklaması: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 1,5 ay aralıksız sürecek

Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

Son dakika: Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.